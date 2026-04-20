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Il Bologna si scioglie a Torino: le prime pagine dei giornali

Le aperture dei giornali dopo la sconfitta di Torino
Redazione TuttoBolognaWeb

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'Non ce n'è più' titola oggi il Cor Sport: il Bologna sbanda, la Juve è spietata.

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