Il Bologna ritrova se stesso: 4-1 al Parma

Un bel Bologna ha battuto il Parma nel posticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoblù riscattano la sconfitta di San Siro e vincono 4-1 in maniera netta e chiara, due reti per tempo, doppio Soriano poi Skov Olsen e Palacio, peccato solo per il solito errore difensivo che ha consentito a Hernani di prolungare la striscia di battibilità della porta rossoblù

