Il Bologna passa all’high-tech per l’area scouting: partnership con Opta Vision

Il club emiliano si propone in prima linea per le migliori tecnologie in area scout

Il Bologna FC comunica tramite i propri canali ufficiali la collaborazione con Opta Vision per quanto riguarda l'area scouting del club. L'azienda Opta, già nota per i dati disponibili per le partite di campionato e non, ha sviluppato un set di Stats Perform – si legge – arricchito dall'Intelligenza Artificiale. Uno strumento sofisticato per monitorare e individuare calciatori in linea con le idee della dirigenza sportiva su larga scala geografica, dall'Europa al mondo intero.