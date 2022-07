Il Bologna crolla a Enschede: il Twente domina 4-1

Non un buon test essendo stato l’ultimo prima del via ufficiale della stagione. Il Bologna dimostra di essere ancora indietro e crolla a Enschede contro il Twente per 4-1 al termine di una partita imprecisa e sbadata, senza la giusta alchimia tra i reparti e con una rosa che, senza indugi, dovrà essere completata in tempi brevi. Ma sono soprattutto le sbandate paurose della retroguardia a impensierire in vista del via al campionato previsto per il 14 agosto. La sensazione è che i tanto attesi due difensori servano e non poco.