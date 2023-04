Grande esodo a Verona: le disposizioni per i tifosi rossoblù

In via di esaurimento dunque anche il Settore Curva Nord Inferiore aperto dagli scaligeri dopo che erano andati a ruba i 1781 biglietti del settore superiore. Ma ci sono anche tifosi rossoblù che hanno acquistato biglietti in altri settori dello stadio e la Questura di Verona si raccomanda, per questi ultimi, di parcheggiare le proprie auto nello spazio dedicato al Settore Ospiti in modo tale da evitare possibili contatti tra tifoserie. In totale saranno dunque circa 4mila i tifosi rossoblù al seguito.