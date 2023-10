Giovanili, super Under 18: 3-0 alla Fiorentina

L’Under 18 allenata da Luigi Della Rocca batte 3-0 la Fiorentina con una prova casalinga convincente. Di De Stefano la rete del vantaggio a sei minuti dall’intervallo, con Tordiglione e Ferrari in gol nel primo quarto d’ora del secondo tempo per chiudere la partita. In seguito a questo risultato i rossoblù salgono a 13 rimanendo nelle zone nobili della classifica, ma l’aspetto che più soddisfa è la reazione avuta dalla squadra dopo il ko della settimana scorsa.