Giovanili, fitto programma nel weekend: riposa solo l’under 17

Il calendario dei ragazzi del Bologna

Redazione TuttoBolognaWeb

Under 18 — L'impegno della prima squadra nella trasferta dell'Arechi è affiancato da tutti gli altri impegni delle giovanili del Bologna. Sarà un weekend colmo di impegni, poiché riposerà soltanto l'under 17.

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, oggi alle 15 presso il campo sportivo “G. Piccolo” di Napoli, è ospite del Napoli, nella gara valida per la 23^ Giornata di Girone A. In quello che, in realtà, è il 1° turno del secondo girone d’andata programmato dalla FIGC: i partenopei, infatti, sono già stati affrontati due volte (pareggio in Campania e vittoria sotto le Due Torri) e ora si apprestano a giocare contro tutte le squadre del girone per una terza volta. Rossoblù sesti in classifica con 29 punti, padroni di casa penultimi a quota 19.

Under 16 — L’Under 16 di Luca Sordi, domenica alle 13.30 presso il Centro Sportivo “Paolo Rossi” di Perugia, è in casa del Perugia, nella gara valida per la 16^ Giornata di Girone C. I nostri 2007 sono seduti sul 4° gradino della classifica, a 22 tasselli come il Napoli – squadra contro cui hanno pareggiato 3-3 domenica scorsa – mentre i biancorossi sono penultimi a 11 punti. A 240’ dalla fine della regular season, i felsinei proveranno a confermare – emigliorare quanto possibile – la posizione in vista dei playoff Scudetto.

Under 15 — L’Under 15 di Nicolò Mazzanti, domenica alle 11 presso il Centro Sportivo “Paolo Rossi” di Perugia, è tra le mura amiche del Perugia, nella gara valida per la 16^ Giornata di Girone C. Seconda piazza per il Bologna con 34 punti, decisi a tenersi stretti la posizione che permetterebbe l’accesso diretto alle fasi finali Scudetto; i padroni di casa invece navigano a quota otto.

Under 14 — L’Under 14 di Massimo Ventura, domenica alle 11 presso il Centro Sportivo “Bacchilega” di Imola, gioca contro l’Imolese, nella gara valida per la 20^ Giornata di campionato. Gli stessi protagonisti della vittoria del girone regionale di Calcio a 5, proveranno a risalire in classifica dal 3° posto a 43 punti, uno in meno del Sassuolo, tra le mura amiche di una formazione al 10° gradino.

Under 13 — L’Under 13 – squadra A – di Christian Barca, domani alle 18.30 presso il campo sportivo “Cementi Rossi” di Ponte dell’Olio (PC), è in casa del Fiorenzuola, nella gara valida per la 24^ Giornata di campionato. L’Under 13 – squadra B – di Giuseppe Taccogna e Mario Gussoni, domani alle 17.30 presso il Centro Sportivo “Pallavicini”, ospita la Reggiana.