Giaccherini: “Vignato al Bologna, posto giusto al momento giusto”

Intervistato nell’edizione odierna di Stadio, Emanuele Giaccherini ha discusso di Emanuel Vignato. L’ex rossoblu ha appena concluso la seconda stagione nella stessa squadra del futuro acquisto del Bologna, Vignato. “Giaccherinho” ha raccontato punti forti e deboli del giocatore classe 2000, oltre a dove Mihajlovic potrebbe aiutarlo nel proprio percorso di crescita e di come potrebbe tornare utile al futuro dei rossoblu. Ecco le sue parole.

“Con Sinisa in panchina, Vignato può diventare ancora più forte di quanto è già. Lui è un grande talento, un giocatore di altissima qualità. Non è un ragazzo loquace, è molto introverso, ma in campo sa esprimere tutto il suo talento. Sa ascoltare ed ha abilità, deve solo imparare ad esprimerle al massimo. Durante la partita tende a prendersi delle pause, dei momenti di stop, però è giovane, può crescere tanto. Mihajlovic lo può modellare un po’”.