Gazzetta – Savoldi: “Pronostico apertissimo. E quanto mi piace quel Dominguez”

Giuseppe Savoldi , il primo beppe-gol. Mister 2 miliardi. Un'icona per Atalanta (73 gare, 18 gol), Bologna (230 partite, 96 gol) e Napoli (55 reti in 118 gare). Savoldi ha vestito queste tre maglie per una vita: oggi guarda tutto, il calcio è una fonte di ricordi ma anche di spunti davanti alla prima sfida di Coppa Italia scrive la Gazzetta. A Savoldi è stato chiesto un parere su questo Vincenzo Italiano , che ricorda un po' il primo Gasperini . Ecco le sue parole:

"Si impara sempre qualcosa, a volte bene a volte male, ma l'importante è che venga modulato sempre ai giocatori che hai a disposizione. E anche in questo Italiano è bravo. Il Bologna ha un'idea e quel gioco asfissiante lo fa bene: c'è un'identità precisa. Gasp è pieno di infortuni, ed è un peccato. Resta il fatto che per me la Dea è una squadra un po' particolare: a volte è umorale, rispecchia il carattere del proprio allenatore. La squadra indubbiamente c'è e ha un carattere di ferro sempre in mostra, sempre".