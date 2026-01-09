Gazzetta – Mercato: Sulemana vuole giocare, Fazzini nel mirino

Tra chi sembra promesso ad altri scenari e chi è ritenuto 'intoccabile' e vestirà ancora per molto la maglia rossoblù, nella giornata di ieri Ibrahim Sulemana ha espressamente chiesto di poter cambiare aria.

Il giocatore ghanese ha fatto solamente 2 presenze in campionato, giocando la bellezza di 36 minuti, e una in Coppa Italia; poco per chi è arrivato in prestito ad agosto dall'Atalanta, anche perché il 22enne ha in testa solo il Mondiale con il suo Ghana e non vuole farselo scappare. Ora più che mai sente di dover giocare e probabilmente Bologna non è il posto giusto per trovare il campo. Per quanto riguarda il resto del mercato, invece, l'operazione Fabbian-Lazio sembra essere momentaneamente bloccata e, mentre Fazzini è nel mirino rossoblù, per portare a Bologna uno tra Freytes e Leysen, Casale deve essere ceduto. Intanto, continua a piacere Bodgan Kostic e Dominugez resta, causa ko di Bernardeschi.