Dov’è finita la squadra che fino a novembre sembrava intoccabile? Sono davvero calati tutti e 25 in una volta sola?
tuttobolognaweb news Cor Bo – A Como serve una reazione
news
Cor Bo – A Como serve una reazione
Nessuno sa davvero come e cosa sia successo ma non si può tornare indietro, anzi bisogna ripartire da qui. La partita di domani sarà fondamentale, serve fare risultato anche solo per ricordarsi che questa squadra sa vincere
Il Bologna attraversa un momento di crisi fisica e psicologica, cercando una risposta a questi interrogativi. La squadra, rispetto a due mesi fa, sembra essere un'altra ed oggi pare essere incappata in un blackout preoccupante. I segnali di cedimento, iniziati timidamente a fine novembre contro il Salisburgo, si sono trasformati in vere e proprie crepe nelle ultime uscite, culminando nei disastri contro Inter e Atalanta. Oltre a una condizione atletica carente, ciò che allarma maggiormente è l'assenza di reazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA