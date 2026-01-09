Cor Bo – A Como serve una reazione

Dov’è finita la squadra che fino a novembre sembrava intoccabile? Sono davvero calati tutti e 25 in una volta sola?

Il Bologna attraversa un momento di crisi fisica e psicologica, cercando una risposta a questi interrogativi. La squadra, rispetto a due mesi fa, sembra essere un'altra ed oggi pare essere incappata in un blackout preoccupante. I segnali di cedimento, iniziati timidamente a fine novembre contro il Salisburgo, si sono trasformati in vere e proprie crepe nelle ultime uscite, culminando nei disastri contro Inter e Atalanta. Oltre a una condizione atletica carente, ciò che allarma maggiormente è l'assenza di reazione.