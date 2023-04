Gazzetta – Di Vaio: “Motta un valorizzatore. Vogliamo costruire il futuro insieme a lui”

"Oggi il Bologna diverte ed emoziona. La svolta è arrivata a Napoli ed ancora prima nelle due gare casalinghe contro Cagliari, in Coppa Italia, e Lecce. In Motta avevamo intravisto la caparbietà e la gestione delle situazioni difficili a La Spezia. Lui ha come idea principale quella del lavoro sul campo e questo gli dà grande credibilità agli occhi di tutti. La nostra è una squadra che ha valori e li mette in mostra, anche quando è in difficoltà. Thiago vive nell'idea di migliorare sempre, coinvolge tutti, ha una comunicazione ficcante che arriva alla testa dei giocatori".