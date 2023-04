Gazzetta – Cabrini: “Il Bologna se la deve giocare. Europa? Ci sono le basi”

Antonio Cabrini , doppio ex di Juventus e Bologna , è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il terzino campione del mondo nel 1982 ha presentato la sfida che andrà in scena stasera al Dall'Ara:

"Sono 25 anni che il Bologna non vince in casa contro la Juventus. Adesso, visto il momento della Juve, il Bologna se la può e se la deve giocare. Trovare i bianconeri in questo momento è un vantaggio, più che un svantaggio, anche se arrivano da 4 sconfitte in fila e reagiranno in modo forte".