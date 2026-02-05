Gazzetta – Bombardini: “Zero drammi, il Bologna tornerà”

Breve intervista oggi su Gazzetta dello Sport a Davide Bombardini, ex capitano rossoblù. Ecco le sue parole sulla crisi del Bologna da due mesi a questa parte: “Sono stato talmente bene per questa squadra negli ultimi tre anni che non me la sento di buttare la croce addosso a qualcuno. Abbiamo mangiato aragosta e adesso una carpa, non voglio fare drammi e aspetto che passi il momento nero. Sono convinto che passerà. Forse prima la squadra aveva over performato e un calo ci sta. L’Atalanta una frenata importante non l’ha forse avuta?”