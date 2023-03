Futsal, domani il Bologna in campo a Fucecchio

Domani torna in campo il Bologna Futsal

La nona di ritorno vedrà impegnata la squadra di Carobbi in trasferta contro la Vigor Fucecchio, con l'intento di mantenere la seconda piazza con un tesoretto di 4 punti di vantaggio sulla Sangiovannese terza mentre Grosseto è distante sei lunghezze. Promozione sempre più vicina ma servirà tenere le mani ben salde sul manubrio. Per mister Carobbi fuori Spada per squalifica, mentre ci sarà Marcello Romano tra i marcatori nel successo contro Grosseto: