Fuochi: “Godiamoci il cambio di direzione del Bologna. Arna? Non è un caso”

"Il presente è molto gioioso, accogliamo con felicità questo cambio di direzione. Già a Bergamo si vedrà la consistenza della candidatura contro una squadra in corsa per la Champions. Sarà sfida di alto livello tra due squadre in salute. Orsato dirigerà? I tifosi vengono gratificati da queste grandi firme e sovente ci si lamenta dei giovani arbitri. Evidentemente Rocchi vede Atalanta-Bologna come match importante. E anche la designazione di domenica scorsa è stata di livello con la buona direzione di Ferrieri Caputi".