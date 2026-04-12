Freuler: “Stiamo bene e giochiamo meglio. Birmingham? Andremo con…”

“Stiamo bene e ultimamente stiamo giocando meglio. Dobbiamo crederci fino in fondo. Orsolini? Raggiunge la doppia cifra ogni stagione: negli ultimi anni sono in pochi a riuscirci. A Birmingham andremo con un atteggiamento positivo, nonostante il risultato dell’andata. Proveremo a imporre il nostro calcio. Questa vittoria ci darà qualcosa in più anche a livello di morale.”