Remo Freuler commenta così la vittoria per due a zero sul Lecce propiziata anche dal suo gol nel primo tempo:
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tuttobolognaweb news Freuler: “Stiamo bene e giochiamo meglio. Birmingham? Andremo con…”
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Freuler: “Stiamo bene e giochiamo meglio. Birmingham? Andremo con…”
Le parole di Remo Freuler
“Stiamo bene e ultimamente stiamo giocando meglio. Dobbiamo crederci fino in fondo. Orsolini? Raggiunge la doppia cifra ogni stagione: negli ultimi anni sono in pochi a riuscirci. A Birmingham andremo con un atteggiamento positivo, nonostante il risultato dell’andata. Proveremo a imporre il nostro calcio. Questa vittoria ci darà qualcosa in più anche a livello di morale.”
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