Festa BFC Futsal, è A2! Domani in campo al Palasavena

Grande cammino per i rossoblù

La stagione di debutto del BFC Futsal è indimenticabile: promozione diretta in A2! Determinante il secondo posto guadagnato dopo un cammino straordinario. Dall'imbattibilità in casa fino alle 18 vittorie in 24 partite disputate. Domani appuntamento al Palasavena alle ore 16 per la sfida con l'Arpi Nova.

Queste le dichiarazioni di Joao Pedro Giandeline, 11 reti segnate nel campionato con la maglia rossoblù;

"È stata una stagione di grandi soddisfazioni, in cui non sono mancate le difficoltà. A gennaio abbiamo avuto un momento buio, ma siamo stati bravi a rialzarci: adesso possiamo raccogliere i frutti di tutto il lavoro fatto. Eravamo in uno dei gironi più forti d’Italia, con la vincente della Coppa Italia. Con i nostri punti, avremmo avuto la matematica a favore già prima in un altro gruppo. Ci siamo impegnati moltissimo e ce l’abbiamo fatta: possiamo goderci questo successo. A inizio stagione ciò che mi ha convinto ad imbarcarmi in questa avventura è stato l’indossare la maglia del Bologna: considero un onore aver raggiunto l’obiettivo portando sul petto lo stemma rossoblù.

Contro l’Arpi Nova scenderemo in campo per giocare una partita seria, tanto quanto i nostri avversari. All’andata io ero fra gli squalificati: è stata una partita anomala per le assenze, ma in cui abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo. Abbiamo approcciato benissimo, gestendo bene la gara: chi giocava meno ha dato il suo importante contributo. Domani festeggeremo con i nostri tifosi e l’ideale sarebbe farlo dopo una vittoria".