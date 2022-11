Fenucci: “Stiamo lavorando per rinforzare la squadra. Arnautovic? Incedibile”

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e Bologna in prima fila. Il club rossoblù ha posizionato una panchina rossa a Casteldebole per sensibilizzare il mondo dello sport sul tema e l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha preso parte da un evento in Sala Borsa sul tema. E' stata l'occasione per fare il punto della situazione anche sul mercato: