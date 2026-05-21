Fenucci: “Ottavi, secondo miglior piazzamento degli ultimi vent’anni. Italiano? L’ambizione del Bologna?…”

"Bilancio di fine anno? Abbiamo disputato la Supercoppa Italiana raggiungendo la finale. Abbiamo disputato un buon campionato dove per un certo periodo della stagione abbiamo tenuto il passo delle big. Peccato per quei due mesi, gennaio e febbraio, dove abbiamo un po' rallentato a causa anche di alcuni infortuni molto seri. Alla fine chiudiamo il campionato all'ottavo posto che si tratta del secondo miglior piazzamento degli ultimi vent'anni. Il bilancio alla fine rimane positivo perchè il Bologna nel bene e nel male ha sempre espresso il proprio gioco divertente e propositivo e da questo punto di vista penso che Vincenzo Italiano ed il suo staff abbiano fatto un buon lavoro"