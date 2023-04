Fenucci: “Euro 2032 un bene per i nostri stadi. Europa? Non dipende solo da noi”

Claudio Fenucci , ad del Bologna , è stato intervistato in esclusiva dal Tgr Emilia Romagna. Il dirigente rossoblù ha parlato, in prima battuta, della possibilità di ospitare in Italia l'Europeo del 2032 e dell'effetto che potrebbe esserci sugli stadi del nostro Paese:

"Credo che sia un'opportunità importante per tutto il calcio italiano, non solo per Bologna, visto che da molti anni non ospitiamo una competizione calcistica internazionale. Soprattutto per i nostri stadi, perché sono tra i più vecchi in Europa. Negli ultimi dieci anni, a livello continentale, sono stati realizzati più di 170 stadi, molti con il modello che abbiamo seguito noi a Bologna: una partnership tra pubblico e privato. La realizzazione di infrastrutture così importanti non può essere lasciata in mano solo ai privati".