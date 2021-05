Femminile, domenica sfida-bivio contro il Filecchio Fratres

La Prima Squadra Femminile di Michelangelo Galasso , domenica 9 maggio alle 15 presso il campo “L. Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia , sfiderà il Filecchio Fratres nella gara valida per la 6 ^ Giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C . La partita sarà disputata a porte chiuse.

Scavalcato, con non poche difficoltà, l’ostacolo Polisportiva Cella, le rossoblù si apprestano ad affrontare il secondo big match dal giro di boa, dopo aver perso il primo contro la Sassari Torres. Difatti, a sei turni dal termine dell’annata, le quattro squadre ancora in corsa che si contenderanno l’unica posizione per accedere alla Serie B sono, oltre alla capolista Bologna con 42 punti, Arezzo e Sassari (40) e Filecchio Fratres (39). Inoltre, domenica si scontreranno anche le attuali seconde a pari merito, in modo tale da rendere questo turno un importantissimo incrocio-promozione.