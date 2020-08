Ex Rossoblu – Masina vicino al ritorno in Serie A

Il futuro di Adam Masina potrebbe essere di nuovo in Serie A. Il terzino sinistro è finito infatti nel mirino del Genoa, che sta cercando di rivoluzionare la propria rosa dopo il campionato fallimentare che lo ha visto sfiorare la retrocessione in Serie B. Pericolo scampato, i rossoblù puntano a rifare da capo la squadra per disputare una stagione dignitosa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport uno di questi presunti rinforzi è proprio Adam Masina. Rossoblù dalla nascita, ovviamente sponda Bologna, il difensore è attualmente in forza al Watford ma sotto le Due Torri viene ricordato più che altro per il suo attaccamento alla maglia felsinea. Masina ha spesso manifestato l’interesse di tornare a giocare nel massimo campionato italiano, magari con la maglia del Bologna, ma le trattative alla fine non si sono mai concretizzate.