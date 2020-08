Ex rossoblù – Inzaghi: “L’allenatore più bravo è quello che fa meno danni”

Filippo Inzaghi non ha paura di rimettersi in gioco in Serie A.

Dopo la deludente avventura vissuta a Bologna due stagioni fa e conclusa con l’esonero a favore di Sinisa Mihajlovic, Inzaghi tornerà ad allenare nella massima serie con il suo Benevento. Il tecnico ha riportato in A le streghe e non vede l’ora di rimettersi in gioco: “Non rimpiango e non rinnego niente delle mie scelte fatte nei primi anni da allenatore: sto facendo il mio percorso e va bene così”, ha ammesso Inzaghi, con un velato riferimento all’avventura in Emilia Romagna. “Le fortune di un allenatore sono legate ad una società sana e ad un gruppo di giocatori seri e forti. Un bravo allenatore è quello che fa meno danni: so di poter incidere, ma poi in campo vanno i calciatori”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.