Eurolega – La Virtus perde contro il Villeurbanne 87 a 85

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega . Sconfitta che lascia un po' di amaro in bocca considerando che Bologna ha avuto la palla per provare a vincerla ma, una stoppata clamorosa di Sako su Cordinier a 2'' dalla sirena ha consegnato i due punti ai francesi.

Dopo un primo quarto da incubo, dove la Virtus ha incassato la "bellezza" di 38 punti, Bologna ha registrato le maglie della difesa riuscendo ad arrivare alla prima sirena lunga solamente sotto di 8 punti e, considerando quello che si è visto in campo, non si è trattato di un brutto affare. Nel terzo quarto la Virtus ha piazzato un parziale clamoroso di 13-0 che ha rimesso in equilibrio la gara fino allo sfortunato epilogo finale. Per la Segafredo da sottolineare la grandissima prova di Diouf, bene Pajola e Cordinier. Così così Shengelia, per lui tanti errori fuori ritmo che hanno pesato negativamente sul risutato finale, male Zizic (troppo molle), Hackett, che pare non essersi ripreso dal finale dello scorso anno e un Clyburn (spento) che ha sbagliato una tripla (solo soletto) a 1'dal termine che avrebbe potuto portare Bologna sul +3 e cambiare l'esito della gara. La Segafredo cade all'Astroballe 87 a 85