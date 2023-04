Eurolega – La Virtus batte l’Olimpia Milano 89 a 84

Prova d'orgoglio da parte della Virtus Segafredo Bologna contro l'Olimpia Milano nell'ultima giornata di Eurolega. Risultato ovviamente ininfluente ai fini della classifica finale, ma importante per chiudere una serie di cinque sconfitte consecutive nella massima competizione continentale. Vittoria fondamentale per ritrovare quell'autostima che nell'ultimo mese pareva smarrito per strada, vittoria arrivata con le solite (troppe) numerosissime assenze, davanti ad una Milano (praticamente al completo) che non ha mollato fino all'ultimo secondo. E dire che gli uomini allenati da Sergio Scariolo non hanno avuto un buon approccio al gara: difesa troppo morbida e tanti tiri liberi sbagliati, segno di poca lucidità. Milano a metà del secondo quarto è scappata fino al +14 per poi andare a chiudere il primo tempo sul +8. Nel secondo tempo la Virtus si è presentata sul parquet della Segafredo Arena decisamente con un'altra faccia, recuperando lo svantaggio e trovando il primo sorpasso nei minuti finali della terza frazione. Nell'ultimo quarto Bologna ha dominato arrivando anche sul +9, facendo felici i tifosi che hanno riempito il palazzo. Sugli scudi un Daniel Hackett da 25 punti (10 assist), coadiuvato dal solito grande cuore di Marco Belinelli (21 punti) e Toko Shengelia (15). Bene anche Jaiteh con 13 punti. L'Eurolega 2023 per la Virtus finisce questa sera, in attesa di scoprire cosa succederà la prossima stagione, la palla passa alla politica.