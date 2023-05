Dzemaili: “Contento del Bologna, i tifosi vogliono vedere la squadra davanti”

Ha vissuto un Bologna di Saputo nella sua fase embrionale ma ne è stato un grande trascinatore. Blerim Dzemaili ha rappresentato un punto fermo del Bfc ritornato in A a inizio avventura canadese e successivamente il patron lo ha portato anche ai Montreal Impact, ma ora ammira da lontano la bella stagione di Thiago Motta e dei ragazzi rossoblù, facendo il tifo per traguardi sempre più prestigiosi. L'ex centrocampista della nazionale svizzera ne ha parlato a Tmw, dicendosi molto contento del lavoro di Motta:

"Il Bologna sta facendo molto bene, con un allenatore giovane che sta andando davvero bene. Sono contento per la piazza, perché il presidente investe molto e fa il suo lavoro a modo e ora stanno venendo fuori i frutti. Bologna è una città bellissima, la gente tiene tanto al calcio e vuole vedere la squadra davanti, non lottare per la retrocessione”.