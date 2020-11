Dossena: “Saputo va ringraziato, speriamo non gli passi la voglia”

Intervistato da Repubblica, il doppio ex Beppe Dossena ha parlato del momento della nazionale e del Bologna:

“Intanto, quando le cose precipitano, rialzarsi poi è meno difficile, un po’ come le azioni in Borsa dopo le grandi crisi. Poi, nel 2017, per la prima volta passava una sola squadra e fummo costretti allo spareggio.

Giusto per puntualizzare, poi è chiaro che oggi la Svezia la metteremmo sotto, perché ormai s’è capito che questa Nazionale le squadre di medio e basso livello le domina. Vale anche per le nobili decadute tipo l’Olanda”.