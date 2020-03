Donini: “Dati confortanti. Fino adesso ci siamo difesi dal virus, ora passiamo al contrattacco”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, l’assessore regionale, Raffaele Donini, ha commentato i dati riguardanti il contagio in Emilia Romagna: “Ci sono dati confortanti in questa situazione drammatica di emergenza. Oltre mille decessi e diecimila contagi, non possiamo certamente parlare di buone notizie. I guariti però aumentano e il dato di crescita di contagiati è inferiore al dato di ieri. I contagiati di oggi sono meno di quelli di ieri e gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti. Siamo lontani dai dati del 15% di questa settimana. Dobbiamo continuare questo trend di decrescita del contagiati. Al momento il 52% dei contagiati riesce a stare a casa e questa è una buona cosa. Il dato è molto importante perché inizialmente era molto sbilanciato a favore degli ospedalizzati però”.

