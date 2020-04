Donadoni cuore d’oro: dalla Cina 16mila mascherina in Italia

Roberto Donadoni conferma ancora una volta di essere una persona di grande cuore. L’ex tecnico rossoblu, ormai da diversi mesi in Cina alla guida dello Shenzen ha deciso di comprare personalmente 16mila mascherine chirurgiche da spedire in Italia. Le mascherine sono dirette al bergamasco, luogo in cui l’ex azzurro è nato. Diecimila sono già a disposizione dell’ospedale di Ponte San Pietro, mentre le altre seimila andranno ai medici di base della zona.

Donadoni non è però nuovo a questi gesti di solidarietà. Nell’anno del crac del Parma calcio, l’allenatore dello Shenzen pagò di tasca propria alcuni fornitori per poter garantire la regolarità degli allenamenti. A riportare la notizia è il sito ufficiale della Gazzetta di Parma.