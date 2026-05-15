Di MATTEO MESSEROTTI
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Domenica Rowe torna titolare: Johnny per tentare l’impresa a Bergamo
Domenica alle 18:00 il Bologna avrà ancora una remota possibilità di essere artefice del proprio destino. Non è solo una partita, è l'ultima chiamata per provare ad avverare il sogno Conference League.
Il primo passo di questa rincorsa parte dal campo, in una sfida che sa di 'dentro o fuori'. Contro l'Atalanta di Palladino, infatti, non basterà vincere: bisogna farlo con un’impresa, segnando almeno tre gol di scarto per annullare quel pesante 2-0 subito in casa nella sfida d’andata. Nel caso avvenisse il miracolo sportivo, tutto resterebbe sospeso fino all'ultima giornata. Per regalare ai rossoblù un posto in Europa servirebbe poi una vittoria casalinga contro l'Inter, sperando contemporaneamente in una sconfitta della Dea contro la Fiorentina. Insomma, è la solita combinazione ai limiti del possibile, un incastro di risultati che farebbe tremare chiunque, ma che spinge Italiano e i suoi a continuare a crederci fino all'ultimo secondo.
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