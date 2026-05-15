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Domenica Rowe torna titolare: Johnny per tentare l’impresa a Bergamo

Un'impresa che resta tale ma che può far riscattare al Bologna un'intera stagione. L'Europa è difficile ma non impossibile, domenica a Bergamo 90 minuti per il 'dentro o fuori'
Redazione TuttoBolognaWeb

Domenica Rowe torna titolare: Johnny per tentare l’impresa a Bergamo- immagine 1

Di MATTEO MESSEROTTI

Domenica alle 18:00 il Bologna avrà ancora una remota possibilità di essere artefice del proprio destino. Non è solo una partita, è l'ultima chiamata per provare ad avverare il sogno Conference League.

Il primo passo di questa rincorsa parte dal campo, in una sfida che sa di 'dentro o fuori'. Contro l'Atalanta di Palladino, infatti, non basterà vincere: bisogna farlo con un’impresa, segnando almeno tre gol di scarto per annullare quel pesante 2-0 subito in casa nella sfida d’andata. Nel caso avvenisse il miracolo sportivo, tutto resterebbe sospeso fino all'ultima giornata. Per regalare ai rossoblù un posto in Europa servirebbe poi una vittoria casalinga contro l'Inter, sperando contemporaneamente in una sconfitta della Dea contro la Fiorentina. Insomma, è la solita combinazione ai limiti del possibile, un incastro di risultati che farebbe tremare chiunque, ma che spinge  Italiano e i suoi a continuare a crederci fino all'ultimo secondo.

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