Dijks: “A Bologna mi diverto. Il mio migliore amico è Netflix”

Ai microfoni dei media olandesi il terzino sinistro del Bologna Mitchell Dijks ha parlato del suo presente e del suo futuro in rossoblù:

“Ho letto anch’io su internet dell’interesse di altre squadre ma sto bene a Bologna, mi diverto e la gente mi ama. La dirigenza e l’allenatore hanno fiducia in me. La scorsa settimana quando ero in Olanda ho ricevuto un messaggio dal direttore: ‘Mitch, spero che il tuo piede stia bene. Ci vediamo presto, trattore’. Queste cose sono importanti, mi fanno sentire considerato”.