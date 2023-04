Diamanti si ritira dal calcio: una carriera romantica di un giocatore meraviglioso

Per tre anni a Bologna, Alino Diamanti è stato un vezzo estetico in questa normalità

Per chi ama il calcio romantico, o per chi insegue ancora i brandelli del calcio di un tempo ormai lontano, oggi è un giorno di lutto. Tramite un post su Instagram, AlessandroDiamanti ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato al termine di questa stagione. Da quattro anni in Australia con la maglia del Western United, sabato giocherà la sua ultima gara di una carriera che ha fatto emozionare in molti. Specialmente qui a Bologna.

Il mancino di Alino Diamanti era qualcosa di indimenticabile. Eccezionale nella tecnica, di carattere eccentrico quanto basta. La struttura più tipica che si può immaginare per i numeri dieci talentuosi che illuminano la provincia. Non sapremo mai se Diamanti sia stato consapevole del significato che esprimeva vivendo il calcio alla sua maniera, ma dell'affetto ricevuto sì: «quella di sabato sarà la mia ultima partita. Non sono stato un giocatore da 100 trofei, ma sono stato un giocatore che si è sentito amato, dai miei cari e da tutte le migliaia di persone che mi seguono da più di vent’anni».

Dalla nazionale italiana ai tre anni di Bologna, fino alla stagione in Inghilterra con la maglia del West Ham e gli anni in Cina e Australia. Diamanti esprimeva una bellezza universale, aggrappata a sentimenti quasi anacronistici se misurati alla realtà odierna. Ma lui viaggiava su altri sensi, su altre strade. E in campo regnava come voleva – perché poteva permetterselo. Un vezzo estetico in mezzo al silenzio della normalità.