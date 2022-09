Di Vaio: “Thiago Motta la svolta. Mihajlovic? Addio inevitabile

Lunga intervista sul Corriere dello Sport al direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio . Dall'arrivo di Thiago Motta all'esonero di Sinisa Mihajlovic , passando per il rischio cessione di Marko Arnautovic , il dirigente ha parlato a 360 gradi della situazione in casa Bologna.

"L'esonero di Mihajlovic era inevitabile, perché via via che passavano le partite più le nostre preoccupazioni crescevano - le sue parole - Ci siamo dati tanto noi e Sinisa, ma quello era un atto da fare per il bene del club e della squadra. Aspettare due partite? Quando hai preso una decisione e non hai più sensazioni positive, perché devi aspettare magari una sconfitta per separarti?".