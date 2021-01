Di Vaio: “Che emozione quella vittoria a Torino. Domani possiamo dire la nostra”

Sono passati 10 anni dalla vittoria storica del Bologna a Torino contro la Juventus, ottenuta per due reti a zero grazie a una doppietta di Marco Di Vaio. Era la ventisettesima giornata della stagione 2010/11 e in panchina siedeva Malesani. Da quel giorno lì i rossoblù non anno più vinto a Torino sponda bianconera. Grande protagonista fu proprio l’ex capitano rossoblù, che ha commentato così al Resto del Carlino il ricordo di quel successo:

“Quella fu una notte magica per me e per il Bologna – ha affermato – che in campionato non vinceva in casa della Juve da 30 anni. Peccato non aver più vinto a Torino. Mi auguro che si possa ripetere a breve quell’impresa, la prima nello Stadium. Così sarebbe ancora più bello. Ricordo ancora benissimo le emozioni di quella sera, il giorno dopo vennero pure una ventina di ragazzi sotto la finestra di casa mia per ringraziarmi, facendomi dei cori”.