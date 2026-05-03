De Silvestri: “Volevamo vincere per i tifosi. Da questa stagione impareremo. Futuro?..”

“Peccato perché oggi si poteva vincere, volevamo farlo per i nostri tifosi ma non siamo riusciti a essere pericolosi. Sappiamo le aspettative del pubblico, e sono lecite. Oggi li ringraziamo perché erano in tantissimi, è sempre bello vedere lo stadio pieno. Questa stagione è stata lunga, abbiamo giocato sessanta partite, ci sono stati momenti alti come la finale di Supercoppa e i quarti di finale di Europa League e momenti bassi soprattutto in campionato ma fa parte del gioco e da parte nostra la volontà di fare bene c’è sempre stata. Il gruppo è cresciuto, ai giovani dico che le difficoltà ci sono e vanno affrontate, da questa stagione impareremo molto"