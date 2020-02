Soddisfatto Emilio De Leo al termine del successo sul Brescia per due a uno. Le parole del collaboratore di Sinisa Mihajlovic:

“Credo sia stato un ulteriore step di maturità, anche se la partita si era complicata abbiamo continuato a credere nel nostro sistema di gioco. Abbiamo creduto fino alla fine di poter vincere. Non c’è scoramento nella squadra, non andiamo in confusione e continuiamo a fare la nostra partita senza rammaricarci”.