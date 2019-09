Danilo out, Denswil deve prendersi le sue responsabilità

Il Bologna conferma l’assenza di Danilo: l’infortunio costringe il difensore brasiliano a rimanere ai box per circa 3 settimane. Mihajlovic deve quindi ora decidere chi sarà il suo sostituto: la possibilità più concreta sembra quella di veder esordire Bani, oppure lo spostamento di Tomiyasu al centro con l’inserimento di Mbaye a destra. Come ultima spiaggia non è poi da dimenticare l’ipotesi arretramento di Medel, ma non sembra ancora il caso. Comunque vada, l’infortunio di Danilo “mette fretta” a Denswil.

Il difensore centrale olandese è arrivato in estate dal Bruges, ed ha già fatto vedere buone cose. Le potenzialità sono senza dubbio elevate, ma finora è stato guidato nei movimenti proprio da Danilo, il suo compagno di reparto. Alla terza giornata di campionato, però, è già arrivato per lui il momento di responsabilizzarsi. Denswil deve ora prendere per mano la difesa del Bologna e guidarla alla vittoria. Al suo fianco ci sarà probabilmente uno tra Bani e Tomiyasu, ed il classe 1993 ne deve essere il leader. Il ragazzo sperava probabilmente di avere più tempo per adattarsi alla Serie A, ma sembra già esser arrivata l’ora di fare il salto di qualità.