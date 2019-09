Danilo out, i possibili sostituti

Sarà una settimana di soluzioni alternative a Casteldebole se Danilo salterà effettivamente la trasferta di Brescia.

In attesa dei comunicati ufficiali sulle condizioni della coscia del difensore brasiliano, vediamo quali possono essere le possibili soluzioni per sostituirlo. La primaria scelta sembrerebbe quella di Bani, riserva designata, che andrebbe dunque a fare coppia con Denswil. Un’altra soluzione può essere l’impiego di Tomiyasu centrale, ma il giapponese rientrerà solo a metà settimana e comunque potrebbe esserci un problema di lingua al centro della difesa con due difensori stranieri, che diventerebbero tre don Dijks terzino. Con Tomiyasu centrale a destra giocherebbe Mbaye. La terza soluzione sarebbe invece l’arretramento di Medel, che già in passato ha ricoperto più volte il ruolo di centrale. In quel caso lo staff tecnico dovrebbe scegliere tra Dzemaili e Schouten come compagno di Poli in mediana.