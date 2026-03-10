Dalla Vite: “Non mi piace il tiro a Italiano. Con la Roma è una finale”

"Non mi piace in questi giorni il tiro al Vincenzo. Non lo trovo giusto. E' una squadra sbullonata, lenta, ed è lui il responsabile ma non è di certo l'allenatore che dice al portiere di non uscire o a Vitik di essere sulla trequarti o a Odgaard di seguire Orban nel primo tempo. Le frasi su Castro? Italiano è adrenalinico, si è espresso in maniera non delicata ma non l'ho vista come una critica feroce al giocatore. Non lo ha fatto con cattiveria. Aspettiamo prima di dare giudizi".