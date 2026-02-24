Dalla Vite: “Bologna ancora intriso di paura, ma se passa col Brann…”

"Sappiamo da qualche settimana che Italiano ha fatto variazioni e accorgimenti, è un Bologna ancora intriso di paura, ma sicuramente più quadrato e compatto, poi Lucumi sembra quasi un libero anni '80, ma ci sono ancora scorie di paura di non vincere le partite. Sta prendendo le medicine e uscire di casa si può nel momento in cui passi i playoff di Europa League. Lì potremmo dire che il Bologna è uscito dal febbrone di questi mesi Non bastano tre vittorie consecutive".