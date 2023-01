Dalla Vite: “Barrow mistero inspiegabile. Bilancio dell’andata? Troppi punti persi”

"Secondo me si doveva sfruttare Zirkzee. Se non hai il centravanti titolare, cioè Arnautovic, se hai Barrow che fa fatica e se non hai Sansone, allora devi provare con Joshua. Mercato? Quando si è fatto male Arnautovic e si è fatto male Sansone a Motta è stato chiesto se avesse voluto un attaccante e lui ha risposto di no. Ha voluto andare avanti con questi".