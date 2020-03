Daino: “Debellare completamente il virus prima di parlare di sport”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Daniele Daino ha parlato della situazione attuale della Serie A: “Secondo me sarà fondamentale come progredisce la situazione epidemica, prima di tornare a parlare di calcio. A oggi mi pare presto di discutere di riavvio del campionato. Al momento c’è qualcosa di più importante da sconfiggere. Tante persone stanno morendo, questa partita è molto più importante da vincere. Quando l’emergenza rientrerà si potrà parlare di calcio e di date per concludere la stagione sportiva”.

