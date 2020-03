Covid 19 – Ramirez: “La Sampdoria non ha nascosto niente, altri club sì”

Intervistato dal Secolo XIX, il centrocampista della Sampdoria, ex Bologna, Gaston Ramirez ha parlato dell’emergenza Coronavirus. L’ex numero dieci rossoblu ha parlato dell’alto numero di contagi tra i suoi compagni di squadra. Ecco le dichiarazioni del giocatore blucerchiato.

“La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla, tante altre squadre sì e non lo capisco. È una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica. Qualcuno pensa seriamente che in Serie A solo la Sampdoria abbia avuto 5, 6, 7 contagiati?”