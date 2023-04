Cor Sport – Thiago furioso

Prima l'arbitro Mariani, accusato di tanti errori di gestione e valutazione all'interno della partita. Motta ha criticato l'arbitro sia sul primo rigore, quello di Skorupski, che nasce da un calcio d'angolo viziato da un tocco di mano di Faraoni, e anche per il mancato penalty assegnato a Orsolini sul finale per una evidente trattenuta di maglia di Coppola. La partita sarebbe potuta finire 2-2, e non avrebbe cambiato granché sulla prestazione del Bologna, ugualmente brutta, ma in termini psicologici il pareggio avrebbe dato un sapore diverso. Ma l'arbitro non deve essere un alibi per la brutta partita giocata. Il Bologna non si è espresso al suo livello e soprattutto aveva abituato i tifosi a non sbagliare atteggiamento e partita, aspetti su cui lavorerà Motta affinché non accadano più. Adesso c'è una volata da non sbagliare, considerando che il Bologna è ottavo a 44 punti ma dietro le inseguitrici ringhiano. Motta ha tenuto a rapporto la squadra dopo la brutta partita di venerdì, con tono chiaro e fermo, chiedendo che certi errori non vengano più commessi. A partire da domenica contro la Juve.