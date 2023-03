Cor Sport – Terza panchina di fila per Arnautovic. Barrow sarà la punta titolare

Come riporta il Corriere dello Sport, per la prima volta in carriera, dal suo arrivo al Werdem Brema in avanti, l'austriaco si siederà in panchina per la terza volta consecutiva per scelta tecnica. Infatti la maglia da titolare dovrebbe essere appannaggio di Barrow che sta convincendo Thiago Motta. Per il momento i dati stanno dalla parte dell'allenatore italo-brasiliano: il Bologna ha fatto più punti e segnato più gol senza la punta austriaca in campo. Però le ultime due uscite contro Torino e Lazio hanno evidenziato una certa difficoltà sotto porta. Probabilmente la situazione potrebbe sbloccarsi e potremo vedere Arnautovic in campo nella ripresa. Intanto Rangnick, ct dell'Austria, lo ha convocato per le sfide di qualificazione ai prossimi Europei contro Azerbaigian ed Estonia.