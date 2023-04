Cor Sport – Savoldi: “Motta rimanga a Bologna. Arnautovic? Nessun caso”

Giuseppe Savoldi ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Per l'ex attaccante rossoblù quello di sabato sarà un po' il derby del cuore tra Atalanta e Bologna . Lui bergamasco, diventato idolo della tifoseria bolognese:

"Atalanta-Bologna? Ogni volta un'emozione incredibile: sono nato e cresciuto a Bergamo e ho esordito in Serie A con l'Atalanta; a Bologna sono diventato un vero attaccante, sotto tutti i punti di vista. Sotto le Due Torri sono diventato un uomo, mi sente parte di questa città. Partita? Se la Dea è in forma sarà molto difficile per il Bologna, anche se i rossoblù mi piacciono molto. Anche grazie a Thiago Motta".