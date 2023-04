Cor Sport – Motta-Saputo: è presto

L'allenatore ha contratto per il prossimo anno, ma i rumors su Psg e Inter abbondano e il Bologna, contestualmente, vorrebbe trovare la quadra per un rinnovo di un anno al 2025. Ieri c'è stato solo un breve incontro tra Joey e Thiago, ma solo per un aggiornamento sulle condizioni della squadra e non per parlare del futuro. 'Non è il momento, dobbiamo pensare all'Udinese', le parole di Motta in conferenza. In ballo c'è il progetto rossoblù, perché Thiago vorrà obiettivi chiari e soprattutto capire quanto sarà vicina l'Europa. 'Se ne andò dallo Spezia lasciando tutti i soldi: vuole obiettivi chiari' scrive Claudio Beneforti - 'L’italo-brasiliano non potrà essere convinto solo da un salario alto'. Se ne riparlerà a maggio, dato che ancora oggi il Bologna non conosce il proprio destino considerando la lotta al settimo posto, se la Juve verrà penalizzata, che coinvolge sei squadre. Ma per convincere Motta, chiosa Stadio 'Saputo non potrà raccontargli le barzellette e neanche alzargli i numeri dell’ingaggio, ma potrà farlo solo evidenziando quelli che sono i programmi del Bologna, che dovranno andare bene a Motta, è chiaro'.