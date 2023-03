Cor Sport – Infortunio Arnautovic: chiesto tempo al Bologna

Marko Arnautovic è ora in Austria, ma con ogni probabilità dovrà saltare le partite con Azerbaigian ed Estonia per la lesione al muscolo estensore delle dita del piede destro. L'attaccante inizierà le cure in patria, ma il Bologna lo vorrebbe in città per la ripresa dei lavori fissata per venerdì a Casteldebole dato che in teoria non dovrebbe essere in grado di giocare e il ct Rangnick ha già scelto i sostituti. Infortuni di questo tipo, scrive Stadio, dovrebbero richiedere una decina di giorni di stop e la speranza di Arnautovic è poter recuperare per la seconda sfida delle due in programma. C'è ancora tempo per decidere, ma ovviamente il Bologna monitora la situazione per evitare che ovviamente possano esserci ricadute o problemi più seri. Escluse fratture, Arnautovic non ha subito un infortunio grave ma considerando i tanti problemi che ha avuto in questo 2023 per il Bologna sarebbe importante riaverlo senza rischi.