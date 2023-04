Cor Sport – Il Verona raduna i propri tifosi: stasera 20 mila al Bentegodi

L'ambiente veronese è consapevole che la rimonta salvezza non è impossibile, ma le giornate a disposizione cominciano a diminuire. Inevitabilmente l'incontro di stasera contro il Bologna di Thiago Motta rappresenta un crocevia importante per accorciare sullo Spezia .

Proprio per questo, come riporta il Corriere dello Sport, il tifo gialloblù darà il suo contributo: toccata quota 20mila presenze al Bentegodi per la partita di questa sera. Questo il dato con il quale si è chiusa la prevendita. Zaffaroni e i suoi ragazzi potranno contare sul grande supporto dei loro tifosi in quella che si preannuncia come una battaglia sportiva.